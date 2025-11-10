Wrapped Goat Bitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) hari ini ialah $ 103,338, dengan 0.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WGBTC kepada USD penukaran adalah $ 103,338 setiap WGBTC.

Wrapped Goat Bitcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 352,152, dengan bekalan edaran sebanyak 3.41 WGBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WGBTC didagangkan antara $ 102,423 (rendah) dan $ 103,338 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 124,609, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 100,203.

Dalam prestasi jangka pendek, WGBTC dipindahkan +0.35% dalam sejam terakhir dan -6.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 352.15K$ 352.15K $ 352.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 352.15K$ 352.15K $ 352.15K Bekalan Peredaran 3.41 3.41 3.41 Jumlah Bekalan 3.407785915841191 3.407785915841191 3.407785915841191

Had Pasaran semasa Wrapped Goat Bitcoin ialah $ 352.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WGBTC ialah 3.41, dengan jumlah bekalan sebanyak 3.407785915841191. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 352.15K.