Wrapped HLP Logo

Wrapped HLP Harga (WHLP)

Tidak tersenarai

1 WHLP ke USD Harga Langsung:

$1.019
$1.019$1.019
0.00%1D
USD
Wrapped HLP (WHLP) Carta Harga Langsung
Wrapped HLP (WHLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
24J Rendah
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24J Tinggi

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

+0.06%

+0.08%

+0.46%

+0.46%

Wrapped HLP (WHLP) harga masa nyata ialah $1.019. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHLP didagangkan antara $ 1.013 rendah dan $ 1.029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHLP sepanjang masa ialah $ 1.048, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.915753.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHLP telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Maklumat Pasaran

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

--
----

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

7.11M
7.11M 7.11M

7,106,152.19348
7,106,152.19348 7,106,152.19348

Had Pasaran semasa Wrapped HLP ialah $ 7.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHLP ialah 7.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7106152.19348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.24M.

Wrapped HLP (WHLP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wrapped HLP kepada USD adalah $ +0.00081983.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped HLP kepada USD adalah $ +0.0041429483.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped HLP kepada USD adalah $ +0.0184819087.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped HLP kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00081983+0.08%
30 Hari$ +0.0041429483+0.41%
60 Hari$ +0.0184819087+1.81%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Wrapped HLP (WHLP) Sumber

Laman Web Rasmi

Wrapped HLP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped HLP (WHLP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped HLP (WHLP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped HLP.

Semak Wrapped HLP ramalan harga sekarang!

WHLP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wrapped HLP (WHLP)

Memahami tokenomik Wrapped HLP (WHLP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WHLP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped HLP (WHLP)

Berapakah nilai Wrapped HLP (WHLP) hari ini?
Harga langsung WHLP dalam USD ialah 1.019 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WHLP ke USD?
Harga semasa WHLP ke USD ialah $ 1.019. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped HLP?
Had pasaran untuk WHLP ialah $ 7.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WHLP?
Bekalan edaran WHLP ialah 7.11M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WHLP?
WHLP mencapai harga ATH sebanyak 1.048 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WHLP?
WHLP melihat harga ATL sebanyak 0.915753 USD.
Berapakah jumlah dagangan WHLP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WHLPialah -- USD.
Adakah WHLP akan naik lebih tinggi tahun ini?
WHLP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WHLPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.