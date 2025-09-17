Wrapped HLP (WHLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24J Rendah $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 24J Tinggi $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Sepanjang Masa $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Harga Terendah $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +0.46% Perubahan Harga (7D) +0.46%

Wrapped HLP (WHLP) harga masa nyata ialah $1.019. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHLP didagangkan antara $ 1.013 rendah dan $ 1.029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHLP sepanjang masa ialah $ 1.048, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.915753.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHLP telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Bekalan Peredaran 7.11M 7.11M 7.11M Jumlah Bekalan 7,106,152.19348 7,106,152.19348 7,106,152.19348

Had Pasaran semasa Wrapped HLP ialah $ 7.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHLP ialah 7.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7106152.19348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.24M.