Wrapped HSK Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped HSK (WHSK) hari ini ialah $ 0.329856, dengan 1.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WHSK kepada USD penukaran adalah $ 0.329856 setiap WHSK.

Wrapped HSK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,241,822, dengan bekalan edaran sebanyak 3.76M WHSK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WHSK didagangkan antara $ 0.32235 (rendah) dan $ 0.333413 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.608571, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.270455.

Dalam prestasi jangka pendek, WHSK dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan +1.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped HSK (WHSK) Maklumat Pasaran

