Wrapped HYPE (WHYPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 52,3 $ 52,3 $ 52,3 24J Rendah $ 54,52 $ 54,52 $ 54,52 24J Tinggi 24J Rendah $ 52,3$ 52,3 $ 52,3 24J Tinggi $ 54,52$ 54,52 $ 54,52 Sepanjang Masa $ 57,24$ 57,24 $ 57,24 Harga Terendah $ 9,43$ 9,43 $ 9,43 Perubahan Harga (1J) -0,42% Perubahan Harga (1D) +1,91% Perubahan Harga (7D) +3,04% Perubahan Harga (7D) +3,04%

Wrapped HYPE (WHYPE) harga masa nyata ialah $54,24. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHYPE didagangkan antara $ 52,3 rendah dan $ 54,52 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHYPE sepanjang masa ialah $ 57,24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9,43.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHYPE telah berubah sebanyak -0,42% sejak sejam yang lalu, +1,91% dalam 24 jam dan +3,04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped HYPE (WHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 360,92M$ 360,92M $ 360,92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 360,92M$ 360,92M $ 360,92M Bekalan Peredaran 6,66M 6,66M 6,66M Jumlah Bekalan 6 657 105,213614922 6 657 105,213614922 6 657 105,213614922

Had Pasaran semasa Wrapped HYPE ialah $ 360,92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHYPE ialah 6,66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6657105.213614922. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 360,92M.