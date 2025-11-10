Wrapped M Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped M (WM) hari ini ialah $ 2.4, dengan 0.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WM kepada USD penukaran adalah $ 2.4 setiap WM.

Wrapped M kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,394,752, dengan bekalan edaran sebanyak 994.66K WM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WM didagangkan antara $ 2.37 (rendah) dan $ 2.44 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.96, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.363505.

Dalam prestasi jangka pendek, WM dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +2.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped M (WM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Bekalan Peredaran 994.66K 994.66K 994.66K Jumlah Bekalan 994,886.0542796052 994,886.0542796052 994,886.0542796052

Had Pasaran semasa Wrapped M ialah $ 2.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WM ialah 994.66K, dengan jumlah bekalan sebanyak 994886.0542796052. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.39M.