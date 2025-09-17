Wrapped Mantle (WMNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 24J Rendah $ 1.76 $ 1.76 $ 1.76 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 24J Tinggi $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Sepanjang Masa $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Harga Terendah $ 0.306494$ 0.306494 $ 0.306494 Perubahan Harga (1J) +1.04% Perubahan Harga (1D) +8.39% Perubahan Harga (7D) +31.20% Perubahan Harga (7D) +31.20%

Wrapped Mantle (WMNT) harga masa nyata ialah $1.75. Sepanjang 24 jam yang lalu, WMNT didagangkan antara $ 1.6 rendah dan $ 1.76 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WMNT sepanjang masa ialah $ 1.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.306494.

Dari segi prestasi jangka pendek, WMNT telah berubah sebanyak +1.04% sejak sejam yang lalu, +8.39% dalam 24 jam dan +31.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Mantle (WMNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M Bekalan Peredaran 12.17M 12.17M 12.17M Jumlah Bekalan 12,168,350.61160011 12,168,350.61160011 12,168,350.61160011

Had Pasaran semasa Wrapped Mantle ialah $ 21.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WMNT ialah 12.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12168350.61160011. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.32M.