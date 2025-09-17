Apakah itu Wrapped MistCoin (WMC)

MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wrapped MistCoin (WMC) Sumber Laman Web Rasmi

Wrapped MistCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped MistCoin (WMC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped MistCoin (WMC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped MistCoin.

Semak Wrapped MistCoin ramalan harga sekarang!

WMC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Wrapped MistCoin (WMC)

Memahami tokenomik Wrapped MistCoin (WMC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WMC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped MistCoin (WMC) Berapakah nilai Wrapped MistCoin (WMC) hari ini? Harga langsung WMC dalam USD ialah 7.38 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WMC ke USD? $ 7.38 . Lihat Harga semasa WMC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Wrapped MistCoin? Had pasaran untuk WMC ialah $ 3.70M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WMC? Bekalan edaran WMC ialah 501.11K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WMC? WMC mencapai harga ATH sebanyak 88.76 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WMC? WMC melihat harga ATL sebanyak 0.124173 USD . Berapakah jumlah dagangan WMC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WMCialah -- USD . Adakah WMC akan naik lebih tinggi tahun ini? WMC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WMCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Wrapped MistCoin (WMC) Kemas Kini Industri Penting