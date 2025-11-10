Wrapped Nibiru Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Nibiru (WNIBI) hari ini ialah $ 0.01270809, dengan 1.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WNIBI kepada USD penukaran adalah $ 0.01270809 setiap WNIBI.

Wrapped Nibiru kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 139,100, dengan bekalan edaran sebanyak 10.95M WNIBI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WNIBI didagangkan antara $ 0.01229893 (rendah) dan $ 0.01287144 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01299167, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00965263.

Dalam prestasi jangka pendek, WNIBI dipindahkan -1.24% dalam sejam terakhir dan +1.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 139.10K$ 139.10K $ 139.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 139.10K$ 139.10K $ 139.10K Bekalan Peredaran 10.95M 10.95M 10.95M Jumlah Bekalan 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Had Pasaran semasa Wrapped Nibiru ialah $ 139.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WNIBI ialah 10.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10945424.77. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 139.10K.