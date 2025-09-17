Wrapped OrdBridge (WBRGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00559032 $ 0.00559032 $ 0.00559032 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00559032$ 0.00559032 $ 0.00559032 Sepanjang Masa $ 0.256927$ 0.256927 $ 0.256927 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) -2.21% Perubahan Harga (7D) +584.97% Perubahan Harga (7D) +584.97%

Wrapped OrdBridge (WBRGE) harga masa nyata ialah $0.005464. Sepanjang 24 jam yang lalu, WBRGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00559032 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WBRGE sepanjang masa ialah $ 0.256927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WBRGE telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -2.21% dalam 24 jam dan +584.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 598.31K$ 598.31K $ 598.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Bekalan Peredaran 109.50M 109.50M 109.50M Jumlah Bekalan 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Had Pasaran semasa Wrapped OrdBridge ialah $ 598.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBRGE ialah 109.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.15M.