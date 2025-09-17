Wrapped Origin Sonic (WOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.309883 $ 0.309883 $ 0.309883 24J Rendah $ 0.316833 $ 0.316833 $ 0.316833 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.309883$ 0.309883 $ 0.309883 24J Tinggi $ 0.316833$ 0.316833 $ 0.316833 Sepanjang Masa $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +1.30% Perubahan Harga (7D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.09%

Wrapped Origin Sonic (WOS) harga masa nyata ialah $0.314282. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOS didagangkan antara $ 0.309883 rendah dan $ 0.316833 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOS sepanjang masa ialah $ 1.002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOS telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +1.30% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Origin Sonic (WOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M Bekalan Peredaran 23.10M 23.10M 23.10M Jumlah Bekalan 23,100,361.41365621 23,100,361.41365621 23,100,361.41365621

Had Pasaran semasa Wrapped Origin Sonic ialah $ 7.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOS ialah 23.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23100361.41365621. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.26M.