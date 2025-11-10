Wrapped Parasail Staked PEAQ Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) hari ini ialah $ 0.074281, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WSTPEAQ kepada USD penukaran adalah $ 0.074281 setiap WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,458, dengan bekalan edaran sebanyak 436.96K WSTPEAQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WSTPEAQ didagangkan antara $ 0.072825 (rendah) dan $ 0.074859 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.147635, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.063703.

Dalam prestasi jangka pendek, WSTPEAQ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.46K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.46K Bekalan Peredaran 436.96K Jumlah Bekalan 436,961.5287737987

