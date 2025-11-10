Tokenomik Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Tokenomik Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Lihat cerapan utama tentang Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:03:47 (UTC+8)
USD

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Tertinggi Sepanjang Masa:
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Maklumat

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

Laman Web Rasmi:
https://www.parasail.network/

Tokenomik Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WSTPEAQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WSTPEAQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WSTPEAQ, terokai WSTPEAQ harga langsung token!

WSTPEAQ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WSTPEAQ? Halaman ramalan harga WSTPEAQ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

