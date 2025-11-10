Wrapped Peaq Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Peaq (WPEAQ) hari ini ialah $ 0.076965, dengan 5.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WPEAQ kepada USD penukaran adalah $ 0.076965 setiap WPEAQ.

Wrapped Peaq kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,755,007, dengan bekalan edaran sebanyak 100.76M WPEAQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WPEAQ didagangkan antara $ 0.069327 (rendah) dan $ 0.077922 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.147401, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.058887.

Dalam prestasi jangka pendek, WPEAQ dipindahkan -1.07% dalam sejam terakhir dan -2.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Bekalan Peredaran 100.76M 100.76M 100.76M Jumlah Bekalan 100,760,825.6564858 100,760,825.6564858 100,760,825.6564858

