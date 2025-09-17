Wrapped POL (WPOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.253887 $ 0.253887 $ 0.253887 24J Rendah $ 0.26043 $ 0.26043 $ 0.26043 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.253887$ 0.253887 $ 0.253887 24J Tinggi $ 0.26043$ 0.26043 $ 0.26043 Sepanjang Masa $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Harga Terendah $ 0.146875$ 0.146875 $ 0.146875 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) -3.57% Perubahan Harga (7D) -3.57%

Wrapped POL (WPOL) harga masa nyata ialah $0.257645. Sepanjang 24 jam yang lalu, WPOL didagangkan antara $ 0.253887 rendah dan $ 0.26043 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WPOL sepanjang masa ialah $ 2.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.146875.

Dari segi prestasi jangka pendek, WPOL telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan -3.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped POL (WPOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.78M$ 51.78M $ 51.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.78M$ 51.78M $ 51.78M Bekalan Peredaran 201.30M 201.30M 201.30M Jumlah Bekalan 201,298,103.9023457 201,298,103.9023457 201,298,103.9023457

Had Pasaran semasa Wrapped POL ialah $ 51.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WPOL ialah 201.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 201298103.9023457. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.78M.