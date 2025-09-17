Wrapped QOM (WQOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) -17.96% Perubahan Harga (7D) -17.96%

Wrapped QOM (WQOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WQOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WQOM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WQOM telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan -17.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped QOM (WQOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M Bekalan Peredaran 129.41T 129.41T 129.41T Jumlah Bekalan 600,000,000,000,000.0 600,000,000,000,000.0 600,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wrapped QOM ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WQOM ialah 129.41T, dengan jumlah bekalan sebanyak 600000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.49M.