Wrapped QUIL (QUIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03684947 $ 0.03684947 $ 0.03684947 24J Rendah $ 0.03966382 $ 0.03966382 $ 0.03966382 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03684947$ 0.03684947 $ 0.03684947 24J Tinggi $ 0.03966382$ 0.03966382 $ 0.03966382 Sepanjang Masa $ 0.451419$ 0.451419 $ 0.451419 Harga Terendah $ 0.01713112$ 0.01713112 $ 0.01713112 Perubahan Harga (1J) +2.39% Perubahan Harga (1D) -1.42% Perubahan Harga (7D) -1.24% Perubahan Harga (7D) -1.24%

Wrapped QUIL (QUIL) harga masa nyata ialah $0.03888348. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUIL didagangkan antara $ 0.03684947 rendah dan $ 0.03966382 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUIL sepanjang masa ialah $ 0.451419, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01713112.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUIL telah berubah sebanyak +2.39% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan -1.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped QUIL (QUIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.91M$ 34.91M $ 34.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.91M$ 34.91M $ 34.91M Bekalan Peredaran 902.29M 902.29M 902.29M Jumlah Bekalan 902,285,400.373132 902,285,400.373132 902,285,400.373132

Had Pasaran semasa Wrapped QUIL ialah $ 34.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUIL ialah 902.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 902285400.373132. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.91M.