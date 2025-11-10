Wrapped RBNT Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped RBNT (WRBNT) hari ini ialah $ 0.0056971, dengan 4.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WRBNT kepada USD penukaran adalah $ 0.0056971 setiap WRBNT.

Wrapped RBNT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,950,663, dengan bekalan edaran sebanyak 868.98M WRBNT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WRBNT didagangkan antara $ 0.00569698 (rendah) dan $ 0.00611915 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03076976, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00559331.

Dalam prestasi jangka pendek, WRBNT dipindahkan -0.51% dalam sejam terakhir dan -15.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped RBNT (WRBNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.43M$ 9.43M $ 9.43M Bekalan Peredaran 868.98M 868.98M 868.98M Jumlah Bekalan 1,655,873,624.222577 1,655,873,624.222577 1,655,873,624.222577

Had Pasaran semasa Wrapped RBNT ialah $ 4.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WRBNT ialah 868.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1655873624.222577. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.43M.