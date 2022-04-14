Tokenomik Wrapped SAFU (WSAFU)
Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing.
Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends.
Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees.
Wrapped SAFU (WSAFU) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wrapped SAFU (WSAFU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Wrapped SAFU (WSAFU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Wrapped SAFU (WSAFU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WSAFU yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WSAFU yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WSAFU, terokai WSAFU harga langsung token!
WSAFU Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju WSAFU? Halaman ramalan harga WSAFU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
