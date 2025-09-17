Lagi Mengenai WSRUSD

Wrapped Savings rUSD Logo

Wrapped Savings rUSD Harga (WSRUSD)

Tidak tersenarai

1 WSRUSD ke USD Harga Langsung:

$0.970626
$0.970626$0.970626
+0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:49:04 (UTC+8)

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.967888
$ 0.967888$ 0.967888
24J Rendah
$ 0.970626
$ 0.970626$ 0.970626
24J Tinggi

$ 0.967888
$ 0.967888$ 0.967888

$ 0.970626
$ 0.970626$ 0.970626

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.967888
$ 0.967888$ 0.967888

+0.63%

+0.75%

-2.01%

-2.01%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) harga masa nyata ialah $0.975181. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSRUSD didagangkan antara $ 0.967888 rendah dan $ 0.970626 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSRUSD sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.967888.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSRUSD telah berubah sebanyak +0.63% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -2.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Maklumat Pasaran

$ 23.27M
$ 23.27M$ 23.27M

--
----

$ 23.27M
$ 23.27M$ 23.27M

23.98M
23.98M 23.98M

23,978,482.13499437
23,978,482.13499437 23,978,482.13499437

Had Pasaran semasa Wrapped Savings rUSD ialah $ 23.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSRUSD ialah 23.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23978482.13499437. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.27M.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wrapped Savings rUSD kepada USD adalah $ +0.00729289.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped Savings rUSD kepada USD adalah $ -0.1588475256.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped Savings rUSD kepada USD adalah $ -0.0615294352.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped Savings rUSD kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00729289+0.75%
30 Hari$ -0.1588475256-16.28%
60 Hari$ -0.0615294352-6.30%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Wrapped Savings rUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped Savings rUSD.

Semak Wrapped Savings rUSD ramalan harga sekarang!

WSRUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Memahami tokenomik Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WSRUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Berapakah nilai Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) hari ini?
Harga langsung WSRUSD dalam USD ialah 0.975181 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WSRUSD ke USD?
Harga semasa WSRUSD ke USD ialah $ 0.975181. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped Savings rUSD?
Had pasaran untuk WSRUSD ialah $ 23.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WSRUSD?
Bekalan edaran WSRUSD ialah 23.98M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WSRUSD?
WSRUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.17 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WSRUSD?
WSRUSD melihat harga ATL sebanyak 0.967888 USD.
Berapakah jumlah dagangan WSRUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WSRUSDialah -- USD.
Adakah WSRUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
WSRUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WSRUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:49:04 (UTC+8)

