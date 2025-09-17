Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.967888 24J Tinggi $ 0.970626 Sepanjang Masa $ 1.17 Harga Terendah $ 0.967888 Perubahan Harga (1J) +0.63% Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) -2.01%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) harga masa nyata ialah $0.975181. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSRUSD didagangkan antara $ 0.967888 rendah dan $ 0.970626 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSRUSD sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.967888.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSRUSD telah berubah sebanyak +0.63% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -2.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.27M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.27M Bekalan Peredaran 23.98M Jumlah Bekalan 23,978,482.13499437

Had Pasaran semasa Wrapped Savings rUSD ialah $ 23.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSRUSD ialah 23.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23978482.13499437. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.27M.