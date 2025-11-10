Wrapped Shido Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Shido (WSHIDO) hari ini ialah $ 0.00020728, dengan 1.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WSHIDO kepada USD penukaran adalah $ 0.00020728 setiap WSHIDO.

Wrapped Shido kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 237,072, dengan bekalan edaran sebanyak 1.14B WSHIDO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WSHIDO didagangkan antara $ 0.00020591 (rendah) dan $ 0.00021143 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00230702, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WSHIDO dipindahkan +0.57% dalam sejam terakhir dan -23.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Shido (WSHIDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 237.07K$ 237.07K $ 237.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 237.07K$ 237.07K $ 237.07K Bekalan Peredaran 1.14B 1.14B 1.14B Jumlah Bekalan 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0

Had Pasaran semasa Wrapped Shido ialah $ 237.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSHIDO ialah 1.14B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1143849675.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 237.07K.