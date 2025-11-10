Wrapped SOMI Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped SOMI (WSOMI) hari ini ialah $ 0.400497, dengan 5.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WSOMI kepada USD penukaran adalah $ 0.400497 setiap WSOMI.

Wrapped SOMI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,088,696, dengan bekalan edaran sebanyak 40.23M WSOMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WSOMI didagangkan antara $ 0.370545 (rendah) dan $ 0.402632 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.81, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.314929.

Dalam prestasi jangka pendek, WSOMI dipindahkan +2.13% dalam sejam terakhir dan +3.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped SOMI (WSOMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M Bekalan Peredaran 40.23M 40.23M 40.23M Jumlah Bekalan 40,230,979.30479621 40,230,979.30479621 40,230,979.30479621

