Wrapped stASTR Logo

Wrapped stASTR Harga (WSTASTR)

Tidak tersenarai

1 WSTASTR ke USD Harga Langsung:

$0.0248243
$0.0248243$0.0248243
-0.10%1D
USD
Wrapped stASTR (WSTASTR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:28:26 (UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.38%

-0.12%

-1.71%

-1.71%

Wrapped stASTR (WSTASTR) harga masa nyata ialah $0.0248243. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSTASTR didagangkan antara $ 0.0244261 rendah dan $ 0.02520577 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSTASTR sepanjang masa ialah $ 0.03544925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00462923.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSTASTR telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan -1.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped stASTR (WSTASTR) Maklumat Pasaran

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

--
----

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

164.30M
164.30M 164.30M

164,302,056.2690038
164,302,056.2690038 164,302,056.2690038

Had Pasaran semasa Wrapped stASTR ialah $ 4.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSTASTR ialah 164.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 164302056.2690038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.08M.

Wrapped stASTR (WSTASTR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wrapped stASTR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped stASTR kepada USD adalah $ -0.0005037471.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped stASTR kepada USD adalah $ -0.0016060378.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped stASTR kepada USD adalah $ -0.000605371335334778.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.12%
30 Hari$ -0.0005037471-2.02%
60 Hari$ -0.0016060378-6.46%
90 Hari$ -0.000605371335334778-2.38%

Apakah itu Wrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

Wrapped stASTR (WSTASTR) Sumber

Laman Web Rasmi

Wrapped stASTR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped stASTR (WSTASTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped stASTR (WSTASTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped stASTR.

Semak Wrapped stASTR ramalan harga sekarang!

WSTASTR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wrapped stASTR (WSTASTR)

Memahami tokenomik Wrapped stASTR (WSTASTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WSTASTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped stASTR (WSTASTR)

Berapakah nilai Wrapped stASTR (WSTASTR) hari ini?
Harga langsung WSTASTR dalam USD ialah 0.0248243 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WSTASTR ke USD?
Harga semasa WSTASTR ke USD ialah $ 0.0248243. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped stASTR?
Had pasaran untuk WSTASTR ialah $ 4.08M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WSTASTR?
Bekalan edaran WSTASTR ialah 164.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WSTASTR?
WSTASTR mencapai harga ATH sebanyak 0.03544925 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WSTASTR?
WSTASTR melihat harga ATL sebanyak 0.00462923 USD.
Berapakah jumlah dagangan WSTASTR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WSTASTRialah -- USD.
Adakah WSTASTR akan naik lebih tinggi tahun ini?
WSTASTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WSTASTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:28:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.