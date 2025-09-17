Wrapped stASTR (WSTASTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0244261 24J Tinggi $ 0.02520577 Sepanjang Masa $ 0.03544925 Harga Terendah $ 0.00462923 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) -0.12% Perubahan Harga (7D) -1.71%

Wrapped stASTR (WSTASTR) harga masa nyata ialah $0.0248243. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSTASTR didagangkan antara $ 0.0244261 rendah dan $ 0.02520577 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSTASTR sepanjang masa ialah $ 0.03544925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00462923.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSTASTR telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan -1.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped stASTR (WSTASTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.08M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.08M Bekalan Peredaran 164.30M Jumlah Bekalan 164,302,056.2690038

Had Pasaran semasa Wrapped stASTR ialah $ 4.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSTASTR ialah 164.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 164302056.2690038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.08M.