Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.055015 $ 0.055015 $ 0.055015 24J Rendah $ 0.055194 $ 0.055194 $ 0.055194 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.055015$ 0.055015 $ 0.055015 24J Tinggi $ 0.055194$ 0.055194 $ 0.055194 Sepanjang Masa $ 0.08285$ 0.08285 $ 0.08285 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) -4.08% Perubahan Harga (7D) -4.08%

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) harga masa nyata ialah $0.055021. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSTEAMX didagangkan antara $ 0.055015 rendah dan $ 0.055194 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSTEAMX sepanjang masa ialah $ 0.08285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSTEAMX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan -4.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.86M$ 11.86M $ 11.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.86M$ 11.86M $ 11.86M Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wrapped STEAMX ialah $ 11.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSTEAMX ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.86M.