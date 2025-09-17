Wrapped stETH (WSTETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5,377.06 $ 5,377.06 $ 5,377.06 24J Rendah $ 5,499.68 $ 5,499.68 $ 5,499.68 24J Tinggi 24J Rendah $ 5,377.06$ 5,377.06 $ 5,377.06 24J Tinggi $ 5,499.68$ 5,499.68 $ 5,499.68 Sepanjang Masa $ 7,256.02$ 7,256.02 $ 7,256.02 Harga Terendah $ 558.54$ 558.54 $ 558.54 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +4.83% Perubahan Harga (7D) +4.83%

Wrapped stETH (WSTETH) harga masa nyata ialah $5,471.91. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSTETH didagangkan antara $ 5,377.06 rendah dan $ 5,499.68 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSTETH sepanjang masa ialah $ 7,256.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 558.54.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSTETH telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +4.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped stETH (WSTETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.08B$ 17.08B $ 17.08B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.08B$ 17.08B $ 17.08B Bekalan Peredaran 3.12M 3.12M 3.12M Jumlah Bekalan 3,121,846.689406279 3,121,846.689406279 3,121,846.689406279

Had Pasaran semasa Wrapped stETH ialah $ 17.08B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSTETH ialah 3.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3121846.689406279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.08B.