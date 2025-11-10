Wrapped stkscUSD Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) hari ini ialah $ 1.017, dengan 0.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WSTKSCUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.017 setiap WSTKSCUSD.

Wrapped stkscUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,912,017, dengan bekalan edaran sebanyak 3.85M WSTKSCUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WSTKSCUSD didagangkan antara $ 1.011 (rendah) dan $ 1.017 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.025, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.903572.

Dalam prestasi jangka pendek, WSTKSCUSD dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Bekalan Peredaran 3.85M 3.85M 3.85M Jumlah Bekalan 3,846,687.30462 3,846,687.30462 3,846,687.30462

