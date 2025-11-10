Wrapped TAC Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped TAC (WTAC) hari ini ialah $ 0.00516618, dengan 4.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WTAC kepada USD penukaran adalah $ 0.00516618 setiap WTAC.

Wrapped TAC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,201,480, dengan bekalan edaran sebanyak 232.57M WTAC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WTAC didagangkan antara $ 0.00489192 (rendah) dan $ 0.00521609 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0173277, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00403269.

Dalam prestasi jangka pendek, WTAC dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan +0.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped TAC (WTAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.20M Bekalan Peredaran 232.57M Jumlah Bekalan 232,566,333.891485

Had Pasaran semasa Wrapped TAC ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WTAC ialah 232.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 232566333.891485. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.20M.