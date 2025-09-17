Wrapped USDM (WUSDM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Harga Terendah $ 0.929612$ 0.929612 $ 0.929612 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.29% Perubahan Harga (7D) -1.29%

Wrapped USDM (WUSDM) harga masa nyata ialah $1.082. Sepanjang 24 jam yang lalu, WUSDM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WUSDM sepanjang masa ialah $ 1.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.929612.

Dari segi prestasi jangka pendek, WUSDM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped USDM (WUSDM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Bekalan Peredaran 1.13M 1.13M 1.13M Jumlah Bekalan 1,131,676.04923428 1,131,676.04923428 1,131,676.04923428

Had Pasaran semasa Wrapped USDM ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WUSDM ialah 1.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1131676.04923428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23M.