Wrapped XOC Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped XOC (WXOC) hari ini ialah $ 0.223175, dengan 1.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WXOC kepada USD penukaran adalah $ 0.223175 setiap WXOC.

Wrapped XOC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,920,086, dengan bekalan edaran sebanyak 17.57M WXOC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WXOC didagangkan antara $ 0.21847 (rendah) dan $ 0.224549 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.258007, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.20779.

Dalam prestasi jangka pendek, WXOC dipindahkan -0.09% dalam sejam terakhir dan -3.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped XOC (WXOC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Bekalan Peredaran 17.57M 17.57M 17.57M Jumlah Bekalan 17,565,425.32564136 17,565,425.32564136 17,565,425.32564136

