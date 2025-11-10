Wrapped XPL Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped XPL (WXPL) hari ini ialah $ 0.291975, dengan 1.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WXPL kepada USD penukaran adalah $ 0.291975 setiap WXPL.

Wrapped XPL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,631,012, dengan bekalan edaran sebanyak 80.53M WXPL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WXPL didagangkan antara $ 0.274418 (rendah) dan $ 0.304534 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.69, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.227505.

Dalam prestasi jangka pendek, WXPL dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan +12.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped XPL (WXPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.63M$ 23.63M $ 23.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.63M$ 23.63M $ 23.63M Bekalan Peredaran 80.53M 80.53M 80.53M Jumlah Bekalan 80,526,091.64135021 80,526,091.64135021 80,526,091.64135021

Had Pasaran semasa Wrapped XPL ialah $ 23.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WXPL ialah 80.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 80526091.64135021. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.63M.