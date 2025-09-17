Wrapped XRP (WXRP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 24J Rendah $ 3.09 $ 3.09 $ 3.09 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 24J Tinggi $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 Sepanjang Masa $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 Harga Terendah $ 0.124627$ 0.124627 $ 0.124627 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) +3.56% Perubahan Harga (7D) +4.15% Perubahan Harga (7D) +4.15%

Wrapped XRP (WXRP) harga masa nyata ialah $3.08. Sepanjang 24 jam yang lalu, WXRP didagangkan antara $ 2.96 rendah dan $ 3.09 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WXRP sepanjang masa ialah $ 18.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.124627.

Dari segi prestasi jangka pendek, WXRP telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +3.56% dalam 24 jam dan +4.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped XRP (WXRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.37M$ 55.37M $ 55.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.37M$ 55.37M $ 55.37M Bekalan Peredaran 17.95M 17.95M 17.95M Jumlah Bekalan 17,947,559.108324 17,947,559.108324 17,947,559.108324

Had Pasaran semasa Wrapped XRP ialah $ 55.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WXRP ialah 17.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17947559.108324. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.37M.