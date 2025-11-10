Wrapped Zedxion Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Zedxion (WZEDX) hari ini ialah $ 0.458804, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WZEDX kepada USD penukaran adalah $ 0.458804 setiap WZEDX.

Wrapped Zedxion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,099,707, dengan bekalan edaran sebanyak 61.27M WZEDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WZEDX didagangkan antara $ 0.4497 (rendah) dan $ 0.45995 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.55216, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.223268.

Dalam prestasi jangka pendek, WZEDX dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan -3.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.10M$ 28.10M $ 28.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.07B$ 2.07B $ 2.07B Bekalan Peredaran 61.27M 61.27M 61.27M Jumlah Bekalan 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Had Pasaran semasa Wrapped Zedxion ialah $ 28.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WZEDX ialah 61.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4512781925.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.07B.