WTF Opossum (WTFO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0016291 24J Tinggi $ 0.00169547 Sepanjang Masa $ 0.0019441 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -2.84% Perubahan Harga (7D) +0.38%

WTF Opossum (WTFO) harga masa nyata ialah $0.00162956. Sepanjang 24 jam yang lalu, WTFO didagangkan antara $ 0.0016291 rendah dan $ 0.00169547 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WTFO sepanjang masa ialah $ 0.0019441, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WTFO telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -2.84% dalam 24 jam dan +0.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WTF Opossum (WTFO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.40M Bekalan Peredaran 852.65M Jumlah Bekalan 852,645,251.401828

Had Pasaran semasa WTF Opossum ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WTFO ialah 852.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 852645251.401828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.40M.