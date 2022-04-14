Tokenomik WTF Opossum (WTFO)

Tokenomik WTF Opossum (WTFO)

Lihat cerapan utama tentang WTF Opossum (WTFO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

WTF Opossum (WTFO) Maklumat

WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.

Laman Web Rasmi:
https://wtfo.online
Kertas putih:
https://wtfo.online

WTF Opossum (WTFO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WTF Opossum (WTFO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Jumlah Bekalan:
$ 852.65M
$ 852.65M$ 852.65M
Bekalan Edaran:
$ 852.65M
$ 852.65M$ 852.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0019441
$ 0.0019441$ 0.0019441
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00143554
$ 0.00143554$ 0.00143554

Tokenomik WTF Opossum (WTFO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik WTF Opossum (WTFO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WTFO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WTFO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WTFO, terokai WTFO harga langsung token!

WTFO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WTFO? Halaman ramalan harga WTFO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.