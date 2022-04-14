Tokenomik WTF Opossum (WTFO)
WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.
WTF Opossum (WTFO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WTF Opossum (WTFO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik WTF Opossum (WTFO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik WTF Opossum (WTFO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WTFO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WTFO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WTFO, terokai WTFO harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.