WuAI Harga Hari Ini

Harga langsung WuAI (WUAI) hari ini ialah $ 0.00007398, dengan 12.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WUAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00007398 setiap WUAI.

WuAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 61,615, dengan bekalan edaran sebanyak 832.91M WUAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WUAI didagangkan antara $ 0.00006514 (rendah) dan $ 0.00007502 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00037629, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000625.

Dalam prestasi jangka pendek, WUAI dipindahkan +0.73% dalam sejam terakhir dan -42.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WuAI (WUAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.62K$ 61.62K $ 61.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.45K$ 73.45K $ 73.45K Bekalan Peredaran 832.91M 832.91M 832.91M Jumlah Bekalan 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Had Pasaran semasa WuAI ialah $ 61.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WUAI ialah 832.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992907818.0421511. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.45K.