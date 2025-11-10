WUFF Harga Hari Ini

Harga langsung WUFF (WUFF) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WUFF kepada USD penukaran adalah -- setiap WUFF.

WUFF kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 278,614, dengan bekalan edaran sebanyak 954.99M WUFF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WUFF didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00334803, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WUFF dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WUFF (WUFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 278.61K$ 278.61K $ 278.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 278.61K$ 278.61K $ 278.61K Bekalan Peredaran 954.99M 954.99M 954.99M Jumlah Bekalan 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036

Had Pasaran semasa WUFF ialah $ 278.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WUFF ialah 954.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 954991552.0260036. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 278.61K.