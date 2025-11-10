WURK Harga Hari Ini

Harga langsung WURK (WURK) hari ini ialah $ 0.0003236, dengan 12.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WURK kepada USD penukaran adalah $ 0.0003236 setiap WURK.

WURK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 321,949, dengan bekalan edaran sebanyak 999.84M WURK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WURK didagangkan antara $ 0.0002795 (rendah) dan $ 0.00034769 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00414195, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008026.

Dalam prestasi jangka pendek, WURK dipindahkan +1.11% dalam sejam terakhir dan -42.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WURK (WURK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 321.95K$ 321.95K $ 321.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 321.95K$ 321.95K $ 321.95K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,836,108.160669 999,836,108.160669 999,836,108.160669

Had Pasaran semasa WURK ialah $ 321.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WURK ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999836108.160669. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 321.95K.