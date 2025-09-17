X Money (XMONEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04960039 $ 0.04960039 $ 0.04960039 24J Rendah $ 0.054627 $ 0.054627 $ 0.054627 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04960039$ 0.04960039 $ 0.04960039 24J Tinggi $ 0.054627$ 0.054627 $ 0.054627 Sepanjang Masa $ 0.840374$ 0.840374 $ 0.840374 Harga Terendah $ 0.01188658$ 0.01188658 $ 0.01188658 Perubahan Harga (1J) +0.79% Perubahan Harga (1D) -8.03% Perubahan Harga (7D) -9.18% Perubahan Harga (7D) -9.18%

X Money (XMONEY) harga masa nyata ialah $0.050154. Sepanjang 24 jam yang lalu, XMONEY didagangkan antara $ 0.04960039 rendah dan $ 0.054627 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XMONEY sepanjang masa ialah $ 0.840374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01188658.

Dari segi prestasi jangka pendek, XMONEY telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, -8.03% dalam 24 jam dan -9.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

X Money (XMONEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 501.54K$ 501.54K $ 501.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 501.54K$ 501.54K $ 501.54K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa X Money ialah $ 501.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XMONEY ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 501.54K.