X World Games (XWG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.289575$ 0.289575 $ 0.289575 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -11.06% Perubahan Harga (1D) +17.66% Perubahan Harga (7D) +64.98% Perubahan Harga (7D) +64.98%

X World Games (XWG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XWG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XWG sepanjang masa ialah $ 0.289575, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XWG telah berubah sebanyak -11.06% sejak sejam yang lalu, +17.66% dalam 24 jam dan +64.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

X World Games (XWG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 226.34K$ 226.34K $ 226.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 658.05K$ 658.05K $ 658.05K Bekalan Peredaran 3.42B 3.42B 3.42B Jumlah Bekalan 9,938,481,614.0 9,938,481,614.0 9,938,481,614.0

Had Pasaran semasa X World Games ialah $ 226.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XWG ialah 3.42B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9938481614.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 658.05K.