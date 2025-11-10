X1000 Harga Hari Ini

Harga langsung X1000 (X1000) hari ini ialah $ 0.00172928, dengan 3.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa X1000 kepada USD penukaran adalah $ 0.00172928 setiap X1000.

X1000 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,563,558, dengan bekalan edaran sebanyak 9.00B X1000. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, X1000 didagangkan antara $ 0.00165566 (rendah) dan $ 0.00174891 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00198036, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00023867.

Dalam prestasi jangka pendek, X1000 dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -6.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

X1000 (X1000) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.56M$ 15.56M $ 15.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.56M$ 15.56M $ 15.56M Bekalan Peredaran 9.00B 9.00B 9.00B Jumlah Bekalan 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

Had Pasaran semasa X1000 ialah $ 15.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran X1000 ialah 9.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8999998147.428326. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.56M.