X2Y2 (X2Y2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00214001 $ 0.00214001 $ 0.00214001 24J Rendah $ 0.00220045 $ 0.00220045 $ 0.00220045 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00214001$ 0.00214001 $ 0.00214001 24J Tinggi $ 0.00220045$ 0.00220045 $ 0.00220045 Sepanjang Masa $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) -0.42% Perubahan Harga (7D) +4.85% Perubahan Harga (7D) +4.85%

X2Y2 (X2Y2) harga masa nyata ialah $0.00218066. Sepanjang 24 jam yang lalu, X2Y2 didagangkan antara $ 0.00214001 rendah dan $ 0.00220045 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi X2Y2 sepanjang masa ialah $ 4.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, X2Y2 telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +4.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

X2Y2 (X2Y2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 823.44K$ 823.44K $ 823.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Bekalan Peredaran 377.61M 377.61M 377.61M Jumlah Bekalan 999,944,301.994302 999,944,301.994302 999,944,301.994302

Had Pasaran semasa X2Y2 ialah $ 823.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran X2Y2 ialah 377.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999944301.994302. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.18M.