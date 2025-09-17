X314 (X314) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00175976$ 0.00175976 $ 0.00175976 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) +0.58% Perubahan Harga (7D) +2.66% Perubahan Harga (7D) +2.66%

X314 (X314) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, X314 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi X314 sepanjang masa ialah $ 0.00175976, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, X314 telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +2.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

X314 (X314) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa X314 ialah $ 9.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran X314 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.58K.