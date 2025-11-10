x4Pay Harga Hari Ini

Harga langsung x4Pay (X4PAY) hari ini ialah $ 0.00166472, dengan 127.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa X4PAY kepada USD penukaran adalah $ 0.00166472 setiap X4PAY.

x4Pay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,670,096, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M X4PAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, X4PAY didagangkan antara $ 0.00068421 (rendah) dan $ 0.00241797 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00329667, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028323.

Dalam prestasi jangka pendek, X4PAY dipindahkan -8.97% dalam sejam terakhir dan +17.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

x4Pay (X4PAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,989,814.801246 999,989,814.801246 999,989,814.801246

Had Pasaran semasa x4Pay ialah $ 1.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran X4PAY ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999989814.801246. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.67M.