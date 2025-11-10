Tokenomik x4Pay (X4PAY)

Lihat cerapan utama tentang x4Pay (X4PAY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:55:13 (UTC+8)
USD

x4Pay (X4PAY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk x4Pay (X4PAY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
Jumlah Bekalan:
$ 999.46M
$ 999.46M$ 999.46M
Bekalan Edaran:
$ 999.46M
$ 999.46M$ 999.46M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00329667
$ 0.00329667$ 0.00329667
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00028323
$ 0.00028323$ 0.00028323
Harga Semasa:
$ 0.00186684
$ 0.00186684$ 0.00186684

x4Pay (X4PAY) Maklumat

x4Pay is World's First Machine layer infrastructure. which enables machines to accept x402 payments over bluetooth and Internet.

Create a discovery layer for x402 enabled machines like robots, drones, even vending machine or even a coffee machine.

It provides both human to machine and machine to machine autonomous payments.

Powering up future, making a global mesh of machines which accept x402 payments.

we are done with :

Low level SDKs for microcontrollers which verifies and settles x402 payments on a 520Kb microcontroller.

Cross platform app with tap to pay feature

A remaining python SDK will enable global mesh.

Laman Web Rasmi:
https://x4pay.org/

Tokenomik x4Pay (X4PAY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik x4Pay (X4PAY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token X4PAY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token X4PAY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik X4PAY, terokai X4PAY harga langsung token!

