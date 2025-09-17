XANA (XETA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00026552 $ 0.00026552 $ 0.00026552 24J Rendah $ 0.0002869 $ 0.0002869 $ 0.0002869 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00026552$ 0.00026552 $ 0.00026552 24J Tinggi $ 0.0002869$ 0.0002869 $ 0.0002869 Sepanjang Masa $ 0.153902$ 0.153902 $ 0.153902 Harga Terendah $ 0.00016985$ 0.00016985 $ 0.00016985 Perubahan Harga (1J) -0.94% Perubahan Harga (1D) -6.54% Perubahan Harga (7D) -11.07% Perubahan Harga (7D) -11.07%

XANA (XETA) harga masa nyata ialah $0.00026797. Sepanjang 24 jam yang lalu, XETA didagangkan antara $ 0.00026552 rendah dan $ 0.0002869 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XETA sepanjang masa ialah $ 0.153902, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016985.

Dari segi prestasi jangka pendek, XETA telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, -6.54% dalam 24 jam dan -11.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XANA (XETA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 4.93B 4.93B 4.93B Jumlah Bekalan 4,925,701,908.0 4,925,701,908.0 4,925,701,908.0

Had Pasaran semasa XANA ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XETA ialah 4.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4925701908.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.