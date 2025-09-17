Xandeum (XAND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00428524 $ 0.00428524 $ 0.00428524 24J Rendah $ 0.0045561 $ 0.0045561 $ 0.0045561 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00428524$ 0.00428524 $ 0.00428524 24J Tinggi $ 0.0045561$ 0.0045561 $ 0.0045561 Sepanjang Masa $ 0.01842785$ 0.01842785 $ 0.01842785 Harga Terendah $ 0.0022804$ 0.0022804 $ 0.0022804 Perubahan Harga (1J) +0.62% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +2.40% Perubahan Harga (7D) +2.40%

Xandeum (XAND) harga masa nyata ialah $0.00439985. Sepanjang 24 jam yang lalu, XAND didagangkan antara $ 0.00428524 rendah dan $ 0.0045561 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XAND sepanjang masa ialah $ 0.01842785, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0022804.

Dari segi prestasi jangka pendek, XAND telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +2.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xandeum (XAND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.01M$ 18.01M $ 18.01M Bekalan Peredaran 1.34B 1.34B 1.34B Jumlah Bekalan 4,014,995,534.918749 4,014,995,534.918749 4,014,995,534.918749

Had Pasaran semasa Xandeum ialah $ 6.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XAND ialah 1.34B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4014995534.918749. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.01M.