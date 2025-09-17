XAYA (WCHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03565687 $ 0.03565687 $ 0.03565687 24J Rendah $ 0.03657835 $ 0.03657835 $ 0.03657835 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03565687$ 0.03565687 $ 0.03565687 24J Tinggi $ 0.03657835$ 0.03657835 $ 0.03657835 Sepanjang Masa $ 0.766229$ 0.766229 $ 0.766229 Harga Terendah $ 0.00152533$ 0.00152533 $ 0.00152533 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +10.82% Perubahan Harga (7D) +10.82%

XAYA (WCHI) harga masa nyata ialah $0.03629172. Sepanjang 24 jam yang lalu, WCHI didagangkan antara $ 0.03565687 rendah dan $ 0.03657835 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WCHI sepanjang masa ialah $ 0.766229, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00152533.

Dari segi prestasi jangka pendek, WCHI telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +10.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XAYA (WCHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Bekalan Peredaran 57.61M 57.61M 57.61M Jumlah Bekalan 77,303,932.0 77,303,932.0 77,303,932.0

Had Pasaran semasa XAYA ialah $ 2.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WCHI ialah 57.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 77303932.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.81M.