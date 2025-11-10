Tokenomik XBOOS (XBOOS)

Tokenomik XBOOS (XBOOS)

Lihat cerapan utama tentang XBOOS (XBOOS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:04:08 (UTC+8)
USD

XBOOS (XBOOS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XBOOS (XBOOS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 44.45K
$ 44.45K
Jumlah Bekalan:
$ 9.75B
$ 9.75B
Bekalan Edaran:
$ 9.75B
$ 9.75B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 44.45K
$ 44.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

XBOOS (XBOOS) Maklumat

XBOOS is a project with new innovative mechanism on the X-Layer. Investors can use OKB to trade. Investors are least likely to sell their tokens during a downward trend as the sell taxes increase progressively. This means that monies are more sticky and investors are likely to build and hold for the long term. Other than this, within a 5 minutes period, if there are no buy orders; and if you are the first person to buy with a minimum of 1 OKB, you will be entitled to walk away with 30% of the Ever Movement Pool. Moreover, if token price drops more than 25%, there will be an automated buyback mechanism using 50% of the Reserved Funds to support the token.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/STARX_OK

Tokenomik XBOOS (XBOOS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XBOOS (XBOOS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XBOOS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XBOOS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XBOOS, terokai XBOOS harga langsung token!

XBOOS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XBOOS? Halaman ramalan harga XBOOS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

