XBorg (XBG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.075964 $ 0.075964 $ 0.075964 24J Rendah $ 0.079001 $ 0.079001 $ 0.079001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.075964$ 0.075964 $ 0.075964 24J Tinggi $ 0.079001$ 0.079001 $ 0.079001 Sepanjang Masa $ 0.41625$ 0.41625 $ 0.41625 Harga Terendah $ 0.04681858$ 0.04681858 $ 0.04681858 Perubahan Harga (1J) +0.49% Perubahan Harga (1D) +0.85% Perubahan Harga (7D) +10.68% Perubahan Harga (7D) +10.68%

XBorg (XBG) harga masa nyata ialah $0.076912. Sepanjang 24 jam yang lalu, XBG didagangkan antara $ 0.075964 rendah dan $ 0.079001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XBG sepanjang masa ialah $ 0.41625, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04681858.

Dari segi prestasi jangka pendek, XBG telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +0.85% dalam 24 jam dan +10.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XBorg (XBG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.54M$ 16.54M $ 16.54M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.93M$ 76.93M $ 76.93M Bekalan Peredaran 215.00M 215.00M 215.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XBorg ialah $ 16.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XBG ialah 215.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.93M.