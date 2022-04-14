Tokenomik XBorg (XBG)

Tokenomik XBorg (XBG)

Lihat cerapan utama tentang XBorg (XBG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
XBorg (XBG) Maklumat

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet.

The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

https://xborg.com/
https://xbg.xborg.com/litepaper

XBorg (XBG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XBorg (XBG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.02M
$ 17.02M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 215.00M
$ 215.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 79.14M
$ 79.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.41625
$ 0.41625
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04681858
$ 0.04681858
Harga Semasa:
$ 0.07922
$ 0.07922

Tokenomik XBorg (XBG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XBorg (XBG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XBG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XBG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XBG, terokai XBG harga langsung token!

XBG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XBG? Halaman ramalan harga XBG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.