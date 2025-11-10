XBT Harga Hari Ini

Harga langsung XBT (XBT) hari ini ialah $ 0.00092406, dengan 9.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XBT kepada USD penukaran adalah $ 0.00092406 setiap XBT.

XBT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 923,574, dengan bekalan edaran sebanyak 999.73M XBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XBT didagangkan antara $ 0.00083898 (rendah) dan $ 0.00092251 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03015309, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000486.

Dalam prestasi jangka pendek, XBT dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -21.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XBT (XBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 923.57K$ 923.57K $ 923.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 923.57K$ 923.57K $ 923.57K Bekalan Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Jumlah Bekalan 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

